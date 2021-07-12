Появилось видео возвращения итальянских футболистов на родину с трофеем

Как сообщает 360tv.ru, первым появился в дверях автобуса защитник и капитан сборной Джорджо Кьеллини с трофеем в руках. За ним один за другим выходили футболисты, которых приветствовали ликующие болельщики. Футболисты махали им рукой. От толпы фанатов спортсменов защищали полицейские.