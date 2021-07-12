Появилось видео возвращения итальянских футболистов на родину с трофеем

Как сообщает 360tv.ru, первым появился в дверях автобуса защитник и капитан сборной Джорджо Кьеллини с трофеем в руках. За ним один за другим выходили футболисты, которых приветствовали ликующие болельщики. Футболисты махали им рукой. От толпы фанатов спортсменов защищали полицейские.
После победы над сборной Англии итальянские футболисты разрезали сетку ворот на стадионе «Уэмбли» в Лондоне на сувениры.
По завершению матча вратаря итальянской сборной Джанлуиджи Доннарумму признали лучшим игроком чемпионата Европы по футболу.
Веселье продолжилось в фан-зоне, где все пели, обнимались и размахивали флагами Италии. Теперь победа будет отмечаться в Италии не один день.