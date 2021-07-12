Переработчики шин сообщили о массовой подделке актов утилизации мусора

В России будет обновлена концепция расширенной ответственности производителей (РОП). Предприятия обяжут утилизировать упаковку или уплачивать экосбор, ответственным за который станет РЭО. Это поможет переработчикам, которые жаловались, что недобросовестные организации подделывают акты.

В данный момент новые правила в РФ еще не вступили в силу, а потому честные игроки лишаются денег из-за компаний, которые подделывают документы об утилизации, сообщает 360tv.ru. Благодаря новой системе расширенной ответственности производителей переработчики шин смогут получить поддержку за счет экосбора. Сейчас на большинство из них инвестиционные инструменты не распространяются. По словам зампредседателя комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) России по природопользованию и экологии Владимира Аленцина, предприятия, которые работают в рамках РОП, теряли от 50 до 70% от ставки экосбора, умноженного на тонну собранного переработанного мусора. Это было связано с тем, что действующая ставка экосбора фактически занижалась производителями и импортерами. Владимир Аленцин выразил надежду на то, что благодаря реформе диспропорция будет ликвидирована. Он также отметил: только при помощи РОП удастся развивать систему сбора таких категорий отходов, как масла, шины и электроника. По словам руководителя НИИНТЦ «ДорНау» (утилизация шин) Александра Варьгина, из-за того, что платежи непрозрачные, увеличиваются риски для конкурентоспособности, создаются проблемы в построении грамотной модели развития бизнеса по данному направлению. В рамках системы расширенной ответственности производителей создадут электронную систему, что даст возможность усилить прозрачность отрасли, включая сам процесс утилизации отходов. Коммерческий директор ООО «ЧРЗ» Николай Козин пояснил, на какие цели расходуются деньги, получаемые в рамках РОП. Он отметил: это обеспечение раздельного сбора и утилизации старых шин, что представляет собой социальную функцию утилизатора. То есть полученные средства помогли улучшить непосредственно инфраструктуру. Известно, что российский экологический оператор (РЭО) также станет ответственным за систему реестров — производителей, импортеров, товаров, упаковки, а также предприятий, связанных с обращением с отходами. Благодаря новой системе процесс сбора средств станет открытым и прозрачным. РОП в России начала действовать в 2015 году, но в течение всего этого времени ее характер был доверительным. Новая концепция, которая обяжет платить загрязнителя, даст возможность отслеживать отходы и решит проблему с подделкой актов утилизации. «Необходимо понимать, что формирование специального фонда РОП позволит „окрасить“ платежи в рамках экологического сбора. И это будет гарантией целевого расходования средств — на „зеленые“ проекты. У фонда могут быть обязательства за пределами бюджетного периода. Таким образом, удастся без лишних административных процедур организовать планомерную системную работу по развитию рынка переработки отходов», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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