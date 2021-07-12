Минеева рассказала о возобновлении выдачи субсидий бизнесу Москвы

В Москве снова начался прием заявок на предоставление субсидий предпринимателям. Уполномоченный по правам предпринимателей столицы Татьяна Минеева заявила, что такое решение было принято из-за большого спроса на данную меру поддержки со стороны бизнеса.

Московский бизнес-омбудсмен подчеркнула, что предоставление финансовой поддержки от государства чрезвычайно востребовано среди столичных предпринимателей, что доказывает обратная связь с бизнесом, сообщает ТАСС. «Мы провели мониторинг столичного предпринимательства. И как показали его итоги, наиболее востребованными среди столичного бизнес-сообщества стали субсидии для франчайзи, а также продвижение собственной продукции посредством сервисов по доставке еды, участие в различных выставках», - отметила Минеева. О том, что столичные власти снова стали принимать заявки от бизнеса на предоставление субсидий, стало известно из сообщения, размещенного на официальном портале мэра и правительства столицы. При этом заместитель столичного мэра Наталья Сергунина уточнила, на какие субсидии будут приниматься заявки. Представители бизнес-сообщества смогут подать заявление на возмещение затрат по продвижению услуг и товаров в онлайн-режиме через интернет, за участие в выставках, а также на сотрудничество с маркетплейсами и на комиссии при сотрудничестве с сервисами по доставке еды. Помимо этого, субсидии сможет получить бизнес, который работает по франшизе. Для данной категории предпринимателей государственная поддержка будет оказываться при покупке оборудования, оплате коммунальных услуг и выплате процентов по кредиту, при покупке в лизинг. Документы принимаются с 12 июля до 6 августа. Отмечается, что владельцы социальных организаций и представители гостиничного бизнеса смогут подать документы на субсидии с 15 июля по 6 августа. В этот период также будут приниматься заявки от бизнеса из перечня приоритетных отраслей, а также от резидентов Московского инновационного кластера и технопарков. Для организаций, которые планируют возместить расходы на обучение своих сотрудников, время приема заявок будет продлено до 31 августа. Ранее столичные власти приняли решение о возобновлении приема заявок на субсидии от бизнеса, занимающегося экспортом. Документы на господдержку можно будет подавать до 12 августа. Также до 1 сентября будет осуществляться прием заявлений на оказание финансовой поддержки по расходам, связанным с созданием нового продукта. В минувшем году правительство столицы утвердило программу по 14 городским грантам и субсидиям в рамках мер по поддержке бизнеса в период пандемии. Уже в текущем году эта программа была расширена – теперь столичный бизнес может рассчитывать на получение 17 видов субсидий и грантов. Как показали итоги прошлого года, самыми популярными стали госсубсидии на участие в выставках, на экспорт, на продвижение продукции с помощью сервисов доставки еды и для франчайзи.

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