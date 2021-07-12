Минеева оценила идею Титова о возврате программы ФОТ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей РФ Борис Титов полагает, что кредитная программа с льготной ставкой 2% годовых (ФОТ 2.0) показала себя как эффективная мера во время ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Это мнение поддержала бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева.

“Доля МСП в валовом внутреннем продукте должна быть существенно больше, чем 20%. Полностью соглашусь с Борисом Титовым - этого не получится достичь без принятия радикальных мер, направленных на изменение условий работы малого бизнеса. И, главным образом, государству следует признать, что развитие МСП - это не фискальная, а важнейшая социальная функция, которая обеспечивает, в частности, и занятость населения. Меры поддержки, направленные на сохранение занятости, были востребованы больше других, и их актуальность видна и в настоящее время”, - отметила Минеева. В ситуации новых проблем необходимо поразмыслить о продлении этой меры, заявил Титов на встрече с президентом России Владимиром Путиным, пишет ТАСС. "Очень эффективная мера была - двухпроцентный кредит под сохранение занятости рабочих мест. Он показал наибольшую востребованность, не одну сотню миллиардов рублей предоставили компаниям в качестве кредитов. Самая значительная часть не была возвращена, поскольку предприятия сохранили занятость, и с них сняли обязанность по возврату этих средств. Хотелось бы, если вдруг возникнут сложности сейчас снова, продлить эту меру или сделать второй этап ее реализации", - добавил он. В процессе встречи бизнес-омбудсмен также подчеркнул, что решение о снижении размера соцвзносов для компаний сегмента МСБ до 15% сверх базы показало весьма удачный результат. "Честно говоря, мы даже сами этого не ожидали, мы в два раза сократили ставку, а доходы Пенсионного фонда возросли больше чем на 2%", - оценил Титов. Владимир Путин в свою очередь заметил, что в результате ставка "стала более экономически обоснованной". Ранее для пострадавших от пандемии компаний и социально ориентированных некоммерческих организаций была введена кредитная программа с льготной ставкой 2% годовых. По этой программе отечественные банки в прошлом году предоставили бизнесу свыше 400 млрд рублей, что позволило выплатить заработные платы 5,4 млн сотрудников. Кредиты вместе с процентами списали за счет бюджета при условии, что к 1 апреля текущего года заемщики сохранили 90% работников. В марте этого года ее сменила программа кредитования ФОТ 3.0, по ее условиям предполагается выдача кредитов под 3% отраслям, которые восстановились не полностью.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter