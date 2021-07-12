Кириенко раскрыл секреты принципов успешного управления на "Тавриде"

По мнению Кириенко, существует десять основных принципов, используя которые можно добиться значительных высот в области управления. Главное, что нужно для решения управленческой проблемы, - найти необходимое решение.
Чтобы продемонстрировать это, Кириенко воспользовался приемом айкидо с использованием силы противника, чтобы пресечь его нападение. По его словам, чтобы решить любую проблему, нужно найти внешний источник энергии и с его помощью направить процесс в нужном направлении, пишет ТАСС.
Кроме того, руководитель обязан всегда учиться и быстро реагировать на перемены. «Если ты стоишь на месте, ты деградируешь. Выигрывает тот, кто меняется быстрее мира», – говорит Кириенко.
По словам руководителя арт-кластера «Таврида» Сергея Першина, в образовательные программы этого кластера войдет трек «Компетенции будущего». Он поможет достичь необходимых навыков, которые позволят успешно управлять проектами, становиться лидерами и прийти к осознанному потреблению.
В современном мире перемены происходят крайне быстро, и люди, которые нацелены на успех, обязаны прокачивать базовые профессиональные компетенции и навыки. Это позволить им стать более конкурентоспособными.
«Мы откликаемся на эту динамику. Участники наших арт-школ не только эволюционируют в своей профессии, но и учатся работать в командах, быть лидерами, придумывать и создавать проекты, которые "взлетят"», – отмечает Першин.
«Таврида» принимает участников на протяжении шести лет. Сейчас проект серьезно изменился, превратившись в единую экосистему сервисов. Это станет хорошим подспорьем для начинающих креативных специалистов всей страны.