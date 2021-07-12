Кириенко раскрыл секреты принципов успешного управления на "Тавриде"

Чтобы продемонстрировать это, Кириенко воспользовался приемом айкидо с использованием силы противника, чтобы пресечь его нападение. По его словам, чтобы решить любую проблему, нужно найти внешний источник энергии и с его помощью направить процесс в нужном направлении, пишет ТАСС.