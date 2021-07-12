Из-за возражений ЮНЕСКО РФ не сможет создать курорты на Камчатке и Байкале

Из-за возражений ЮНЕСКО РФ не сможет создать курорты на Камчатке и Байкале
Из-за возражений ЮНЕСКО РФ не сможет создать курорты на Камчатке и Байкале
Вчера, 11:29ОбществоФото: pixabay
Освоение территорий вокруг озера Байкал и создание новых курортов на Камчатке и Северном Кавказе не одобрила комиссия ЮНЕСКО. Свое решение она объяснила тем, что из-за проектов уникальные природоохранные зоны потерпят ущерб.

По словам Мехтильд Рёсслер, директора Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, охранный статус Байкала в июле текущего года могут пересмотреть на «Природное наследие в опасности», пишут «Новые Известия». Еще на 44-й сессии в Фучжоу (Китай) должны были рассмотреть проблемы Байкала. Однако в связи с пандемией сессию перенесли. При этом России уже было отказано по всем трем ее объектам, которые планировали создать на Западном Кавказе, озере Байкал и Камчатке.

Такое было и раньше, когда международные организации оказывали давление, из-за чего приходилось отказываться от создания крупных горнолыжных курортов в бассейнах рек Мзымта, Уруштен и Малой Лабы.

При этом в РФ в течение ближайших нескольких лет в рамках реализации программы по развитию внутреннего туризма и популяризации РФ за рубежом планируется построить новые курортные комплексы. Для их строительства выбран юг России: Сочи, Адыгея и другие горные районы Кавказа. Этот регион является самым загруженным по турпотоку.

Вкладывать средства в развитие туризма готово не только государство, но и масштабные корпорации: «Интеррос», «Газпром» и другие. Предприятия-инвесторы уже располагают успешным опытом строительства курортов без ущерба экологии. Но если следовать рекомендациям ЮНЕСКО, выходит, что строительство в национальных парках и заповедниках запрещено. Но здесь встает другой вопрос: почему другим странам разрешают, а России отказывают?

Так, Соединенные Штаты Америки в 2018 году решили выйти из ООН по вопросам образования науки и культуры ЮНЕСКО и оставили за собой статус наблюдателя. Германия также не раз выражала свое несогласие с политикой ЮНЕСКО в отношении объектов на территории своего государства. Споры были связаны с ситуацией вокруг Кельнского собора, установкой электрогенераторов, которые используют силу ветра, около замка Вартбург, строительством мостов в историческом центре Дрездена и у скалы Лорелеи.

Следует отметить, что удачный опыт строительства туристических кластеров есть в ряде государств мира. В числе кластеров Йеллоустоунский национальный парк в США, болгарский курорт Банско, Лэйк Луиз в Канаде, Сига Коген в Японии, что в самом центре национального парка Дзёсинэцу, и сербский курорт Копаоник.

Но Россия, как считает Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО, не вправе развивать инфраструктуру в своих же национальных парках и заповедниках.

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