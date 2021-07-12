Футбольная ассоциация Англии осудила расистские высказывания болельщиков после финала

- FA сильно осуждает любые формы дискриминации, мы потрясены расистскими высказываниями в сторону некоторых игроков сборной Англии в социальных сетях. Мы понимаем, что люди, показывающие такое отвратительное поведение, не могут следовать за командой. Призываем к самому суровому наказанию в отношении всех виновных, - цитирует пресс-службу организации “Советский спорт” со ссылкой на ТАСС.