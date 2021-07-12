Чиновника из мэрии города в Башкирии оштрафовали за оплату невыполненной работы

В Салавате прокуратура обнаружила контракт на благоустройство территории в городе, который был оплачен несмотря на невыполненные работы. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Оказалось, что в сентябре 2020 года управление городского хозяйства местной администрации заключило с компанией «Башальянсстрой» контракт на выполнение работ по благоустройству набережной реки Белой и прилегающей территории в городе. Однако, несмотря на то, что работы были выполнены не полностью, начальник отдела принял и оплатил их. Так, на детской площадке не сделали резиновое покрытие и резиновые бордюры. Прокуратура Салавата возбудила административное дело против начальника управления городского хозяйства по статье «приемка выполненной работы в случае несоответствия выполненных работ условиям контракта». Чиновника оштрафовали на 20 тысяч рублей. После вмешательства надзорного ведомства нарушения были устранены, а работы по благоустройству завершены.

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