«Боимся тут ходить»: как 11 собак держат в страхе десятки садовых участков в Уфе

Садоводы СНО «Демский» бьют тревогу. По их словам, одна из владелиц четырех соток нашла им весьма нетривиальное применение. По словам соседей, на её участке проживают более 10 взрослых собак, которые доставляют соседям немало неудобств, начиная от постоянного громкого лая, заканчивая загадочными смертями хозяйских котов и кошек, которые привыкли спокойно разгуливать не только по своим владениям, но и по соседним улицам.
В разговорах с соседями владелица участка Зиля, на котором находится свора собак, утверждает, что у нее «все официально», и никаких претензий к ней предъявить у них не получится. Однако, судя по официальным же документам, никакого приюта для собак на территории СНО Демский не существует. Пока что связаться с Зилей по двум номерам у редакции Mkset не получилось.
Садоводы предоставили журналисту Mkset видео, которое было снято человеком, просто проходившим мимо участка. Автор видео на участок не посягает, опасливо идет по противоположному краю узкой садовой улицы, на которой с трудом поместится машина больше легковой. Смотрите сами:
По словам соседей, конфликтуют они с хозяйкой собак Зилей давно и безрезультатно. Ущерб, по словам садоводов, ее животные наносят тоже разного характера. Собаки, словно поросята, могут делать и подкопы через забор, пробираясь на участки соседей. Кто-то жалуется на искалеченные кусты клубники, в которых резвились псы, кто-то находит трупы своих котов, которые имеют свойство гулять сами по себе. Гулять сами по себе в СНО «Демский» коты, видимо, будут нескоро. Молва среди любителей дачного отдыха идет быстро. И своих любимцев садоводы теперь берегут как зеницу ока.
— Этим летом мы впервые привезли годовалого кота на дачу, жалко было оставлять его в одиночестве в квартире. Кот наш был не из робкого десятка, деревенский парень, охотник, мы взяли его котенком, и он в столь юном возрасте расправился с мышкой-песчанкой, которая жила у нас, — делится садовод Нина Д., — По приезде в сад кот сразу пошел обходить и соседские участки, но ночью домой не вернулся. Мы думали, что это нормально, коты и по три дня могут пропадать. Но на следующий день все-таки пошли искать его и нашли. Нашли его тельце, потрепанное собаками, посреди дороги. Соседи сказали, что слышали, как ночью собаки трепали какого-то кота. Очевидно, что нашего, — делится печальной историей дачница.
Примечательно, что котов псы давят не на своем участке, а на нейтральной территории. Оказываются они там предельно просто — на ночь заботливая хозяйка собак отпускает их погулять, ведь на четырех сотках четвероногим места маловато. Отсюда выливаются и другие истории, в которых жертвами становятся не только животные, но и дети. По мнению садоводов СНО «Демский», очень велик риск повторения учалинского сценария, ведь собаки очень остро реагируют на детей на велосипедах.
— Не так давно я и еще одна соседка отгоняли агрессивных собак от мальчика на велосипеде. Он просто ехал по улице, никого не трогал. Мальчик очень испугался и даже заикаться стал, кажется. Нам непонятно, зачем подвергать риску людей. На видео вы и сами видите, заборы фактически прозрачные, дома стоят плотно, никто в таких условиях на чужую собственность посягать не будет, поэтому объяснить поведение собак охраной территории не получится, — рассказывает соседка импровизированной собачьей фермы.
Немало интересных фактов о содержании собак добавляют жители СНО «Демский». Так, по их словам, владелица собак содержит и чипированных, и не чипированных собак, при этом стерилизовать она предпочитает кобелей. Тем временем суки исправно приносят потомство. Садоводы уверяют, что помимо 11 крупных особей на участке проживают и кутята, но эта информация на данный момент не имеет подтверждения. А ведь кутята рано или поздно вырастут.
Садоводы утверждают, что ни председатель товарищества, ни полиция, ни МЧС на их жалобы никак не реагируют. И полагают, что бездействие в отношении собачьего участка продлится до тех пор, пока кто-то серьезно не пострадает.