«Боимся тут ходить»: как 11 собак держат в страхе десятки садовых участков в Уфе

— Этим летом мы впервые привезли годовалого кота на дачу, жалко было оставлять его в одиночестве в квартире. Кот наш был не из робкого десятка, деревенский парень, охотник, мы взяли его котенком, и он в столь юном возрасте расправился с мышкой-песчанкой, которая жила у нас, — делится садовод Нина Д., — По приезде в сад кот сразу пошел обходить и соседские участки, но ночью домой не вернулся. Мы думали, что это нормально, коты и по три дня могут пропадать. Но на следующий день все-таки пошли искать его и нашли. Нашли его тельце, потрепанное собаками, посреди дороги. Соседи сказали, что слышали, как ночью собаки трепали какого-то кота. Очевидно, что нашего, — делится печальной историей дачница.