«Башавтотранс» выплатит уфимке 350 тысяч рублей

Как выяснилось, в сентябре прошлого года, Елена Платонова получила перелом ноги и раны выходя из автобуса «Башавтотранса». Который начал совершать движение с открытыми дверьми в момент выходы пассажирки на остановке.
Весной этого года уфимка подала в суд на перевозчика и потребовала 1 млн. рублей в качестве моральной компенсации. Однако представители организации заявили, что готовы выплатить только 10 тысяч рублей невзирая на возраст и длительное восстановление после происшествия.
Теперь, согласно постановлению, городской перевозчик, должен выплатить женщине моральную компенсацию в размере 350 тысяч рублей, а также возместить стоимость судебной экспертизы в размере 21 тысяча рублей.
Отметим, что это не первый случай происшествия с перевозчиком. Так, весной этого года в Уфе водитель «Башавтотранса» насмерть сбил пешехода.