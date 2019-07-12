Фото: pxhere.com
WhatsApp позволит пользователям редактировать отправленные фото
12 июля, 16:51Общество
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В скором времени владельцы аккаунтов в WhatsApp смогут редактировать фотографии, которые были ими отправлены в личных сообщениях или в групповых чатах.
По некоторым данным, в WhatsApp появится функция быстрого редактирования изображений. Она станет доступна после выхода очередного обновления мессенджера, пишет RNS.
Возможность редактирования уже отправленных фотографий была обнаружена в ходе бета-тестирования WhatsApp. Новая функция позволит обрезать снимки, добавлять на них эмодзи, рисунки и надписи. Сейчас новинка тестируется для систем на базе Android и iOS. Она еще не доступна для пользователей.
Недостаток новой функции заключается в том, что оригинальные медиафайлы в WhatsApp не исчезают. Их нельзя удалить. Измененное изображение просто появляется в чате.
Дата релиза новой функции WhatsApp еще не объявлена.
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