WhatsApp позволит пользователям редактировать отправленные фото

Возможность редактирования уже отправленных фотографий была обнаружена в ходе бета-тестирования WhatsApp. Новая функция позволит обрезать снимки, добавлять на них эмодзи, рисунки и надписи. Сейчас новинка тестируется для систем на базе Android и iOS. Она еще не доступна для пользователей.