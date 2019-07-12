Врач из Башкирии может возглавить минздрав в Нижегородской области
Руслан Султанов решил попробовать свои силы в новом качестве.
Накануне, 11 июля, стало известно, что бывший главврач онкодиспансера из Уфы Руслан Султанов принимает участие в конкурсе на место главы минздрава Нижегородской области. Об этом сообщил «Коммерсант-Башкортостан» со ссылкой на своих коллег.
Напомним, Руслан Султанов руководил онкодиспансером с 2012 года до мая 2019 года. Он расстался с должностью по собственному желанию.
Интересно, что в Нижнем Новгороде уже завершился заочный этап отбора, по итогам которого Руслан Султанов и еще 16 человек прошли в следующий тур.
Далее им придется выдержать очный этап конкурса, в рамках которого пройдет деловая игра и защита собственных программ развития регионального здравоохранения.
По уточненным данным, в конкурсе участвуют претенденты из Татарстана, Удмуртии, Мурманска и Нижегородской области.