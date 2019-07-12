В открытую студию телеканала «Вся Уфа» пригласили гостей Детских Игр

В самом центре города в одной из высоток расположилась открытая студия телеканала «Вся Уфа», где ведущие Лилия Шафикова, Максим Бычаев и Эрнест Хайруллин пообщались с основателем МДИ Методом Клеменцем, президентом МДИ Торстеном Рашем, генеральным секретарем МДИ Ричардом Смитом, трехратным олимпийским чемпионом Александром Карелиным и другими ВИП-персонами.

Ежедневно «Вся Уфа» рассказывает в эфире и соцсетях о тренировках, соревнованиях и церемониях награждений. Все события собраны в «Дневниках МДИ» и выходят в эфир каждый день. Также они размещены на официальном сайте и во всех ресурсах телекомпании.

Напомним, в Уфе стартовали 53-е летние Международные детские игры. К этому событию Уфа готовилась несколько лет: строились спортивные объекты, создавалась инфраструктура, проводилась масштабная рекламная кампания. В столицу республики приехали 1270 юных спортсменов из 85 городов и 30 стран мира.