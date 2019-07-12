В фонд беглой кассирши из Башкирии Луизы Хайруллиной поступили две тысячи рублей
Средства собраны за три дня.
Накануне, 11 июля, поздно вечером модераторы группы «Фонд Луизы Хайруллиной» ВКонтакте опубликовали отчет о сумме собранных средств. Из опубликованных данных следует, что в помощь Луизе пока поступило 2067 рублей.
Этот фонд был стихийно создан на этой неделе после того, как муж Луизы Марат Хайруллин рассказал в эфире Первого канала о том, что надеется на минимальное наказание, если супругам удастся вернуть похищенные деньги, и попросил россиян помочь в сборе средств на эти цели.
Напомним, Луиза Хайруллина в течение полутора лет выносила из салаватского отделения «Россельхозбанка» деньги и за полтора года таким образом успела похитить около 25 млн рублей. Женщина семьей сбежала в конце мая и была задержана на прошлой неделе в Казани, где снимала квартиру. Она помещена под арест до 2 сентября, а ее муж – под домашний арест до 10 сентября.