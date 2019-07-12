В Башкирии сократилось число ДТП на федеральных дорогах

Количество ДТП на федеральных дорогах Башкирии сократилось на 5,7%, сообщил, и.о. начальника Упрдор «Приуралье» Азамат Илимбетов на межведомственном совещании по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, которое провел врио главы республики Радий Хабиров.

Как сообщил «Башинформ», за 6 месяцев с начала года на федеральных трассах произошло 149 ДТП с 32 погибшими и 207 пострадавшими. По сравнению с I полугодием прошлого года число аварий снизилось почти на 6%, число погибших — на 44%, раненых — на 7%.

- По итогам 2015 года количество участков концентрации ДТП на федеральных трассах М-5,М-7, Р-240 и на Западном обходе Уфы (также находится в ведении Росавтодора) составляло 27 участков. По итогам 2018 года их шесть, все они вновь возникшие, — проинформировал Азамат Илимбетов.

В текущем году Упрдор запланировал заменить 21 км барьерных ограждений, поставить 27 км противоослепляющих экранов, привести в порядок 45 остановок.

Сейчас на федеральных трассах монтируются 57 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД на аварийно-опасных перекрестках, местах концентрации ДТП и пешеходных переходах.

Кроме того, сообщил Азамат Илимбетов, Упрдор собирается строить шесть наздемных переходов в Уфимском и Чишминском районах на трассе М-5 (км 1439, км 1441, км 1442, км 1445, км 1446, км 1448). В данный момент проекты находятся в «Главэкспертизе».