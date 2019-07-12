В Башкирии пенсионер неделю умирал рядом с больницей

Комиссия Госсобрания проведет проверку после вопиющего инцидента, происшедшего в городе Октябрьском. О случившемся ЧП рассказали в соцсетях волонтеры поисковой группы «Лиза Алерт».

Всё началось с того, что они занялись поиском 67-летнего местного жителя Николая Акимова, который пропал 2 июля. Было известно, что в тот день пенсионера доставили в местную больницу, однако там ему отказали в госпитализации. Пенсионер забрел в лес и упал. В итоге он пролежал на мокрой траве почти целую неделю.

Волонтеры подключились к поискам 7 июля. Для начала они обзвонили приемные покои всех больниц, потом расклеили ориентировки по городу и решили прочесать окрестности больницы. К своем ужасу в близлежащей лесопосадке ребята и обнаружили пропавшего пенсионера в очень плохом состоянии.

Он рассказал, что звал на помощь, но его так никто и не услышал. При этом место его нахождения было расположено всего в 500 метрах от больницы. Интересно, что «скорая», которую вызвали волонтеры, добиралась до этого места 15 минут.

После публикации этой истории в СМИ спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев заявил, что к работе врачей в Октябрьском появилось много вопросов. По итогам депутатской проверки виновные должны быть наказаны.