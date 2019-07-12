Башкирия готовится к 39 градусам жары
12 июля, 15:44ОбществоТатьяна МайороваФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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Спасатели также предупредили о сильном ветре.
Завтрашний день, 13 июля, жителям Башкирии может доставить немало проблем из-за жары.
Отметку в 39 градусов термометр может показать на юго-востоке республики. В центре региона будет всего на пару градусов прохладнее.
Синоптики обещают также грозу, град и шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
При этом на автотрассах из-за тумана ночью и утром до 500 метров может сократиться видимость .
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