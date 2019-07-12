Башкирия готовится к 39 градусам жары

Завтрашний день, 13 июля, жителям Башкирии может доставить немало проблем из-за жары.

Отметку в 39 градусов термометр может показать на юго-востоке республики. В центре региона будет всего на пару градусов прохладнее.

Синоптики обещают также грозу, град и шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду.