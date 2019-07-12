В Башкирии отмечен рост ВИЧ-инфицированных среди пенсионеров и подростков

По итогам прошлого года специалисты отметили рост числа инфицированных в большинстве возрастных групп населения Башкирии. Эти данные отмечены в тематическом информационном бюллетене минздрава РБ.

По официальным данным получается, что основная доля вновь выявленных ВИЧ-инфицированных приходится на возраст 31-40 лет – 43,8% (2017 год – 48,2%). По сравнению с 2017 годом прирост новых случаев ВИЧ-инфекции отмечался в старших возрастных группах: 41-50 лет (2017 год – 18,6%, 2018 год – 22,4%), 51-60 лет (2017 год – 7,0%, 2018 год – 8,5%), старше 60 лет (2017 год – 1,9%, 2018 год – 2,2%), а также среди детей в возрасте до 14 лет (2017 год – 0,6%, 2018 год – 1,3%) и подростков (2017 год – 0,6%, 2018 год – 1,3%).

Снижения числа ВИЧ-инфицированных отмечено лишь в двух возрастных категориях: 18-20 лет - на 0,9% (2017 год– 1,1%), 21-30 лет – на 20,5% (2017 год– 22,3%).

Специалисты подсчитали, что основную социальную группу ВИЧ-инфицированных, по данным на 31 декабря 2018 года, составляют неработающие люди – 51,5% из общего числа, состоящих на учете. Больше трети ВИЧ-инфицированных (35,6%) работу все-таки имеют. 5,4% от общей массы ВИЧ-инфицированных отбывают срок или находятся под следствием в местах не столь отдаленных. О,5% - студенты, 0.2% - учащиеся, 1,2% - дети. В категорию «прочие», которая составляет 5,6% от общего количества ВИЧ-инфицированных входят бомжи, пенсионеры и инвалиды.