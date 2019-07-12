Студентка БашГУ в Уфе пришла на свой выпускной в платье из макулатуры

Уроженка Абзелиловского района Башкирии Айзиля Мулюкова в этом году окончила бакалавриат Башкирского государственного университета, она - будущий журналист. Сегодня на свой выпускной, который проходит в стенах альма-матер, она пришла в платье, сшитом из макулатуры. А именно – из черновиков курсовых и дипломных работ, лекций. Многие прохожие с удивлением рассматривали ее платье, расспрашивали, фотографировались с ней.

Айзиля Мулюкова – экоактивистка, она уже давно раздельно собирает мусор и призывает к этому других. Под влиянием Айзили ее одногруппники начали активнее пользоваться термосами вместо одноразовых стаканчиков. Идея создания такого платья к ней пришла неожиданно. Она увидела в соцсетях конкурс с призывом прийти на выпускные в платьях из отходов. Девушка на конкурс не успела, но осуществила задуманное.

- Решили сделать платье именно из черновиков, чтобы было символично. Чтобы люди задумались, относились к тому, что имеем бережнее – сдавали на переработку или делали своими руками, - говорит она.

Фото: Личный архив Айзили Мулюковой

Создать платье Айзиле помогла Розалия Гатиятова из Баймакского района. Она учится в Санкт-Петербурге на дизайнера одежды.

- Я ей очень благодарна. Не каждый дизайнер согласился бы шить из бумаги, потому что это очень сложно. Платье мы делали методом проб и ошибок. Шили буквально швейной машинкой, не хотели пользоваться клеем, так как хотели потом платье сдать на переработку. Для нас это было важно, - рассказывает девушка.

Вчера платье привезли из Баймака, купили балончик краски и покрасили его. Девушка признается, что в таком платье ходить довольно неудобно, сидеть вообще нельзя, несмотря на то, что девушки платье постарались сделать максимально удобным.

- Но я справилась, это меня радует, - гордится выпускница.

Фото: Личный архив Айзили Мулюковой

Тогда как остальные выпускницы тратили деньги на приобретение вечерних платьев для торжества, Айзиле это платье досталось бесплатно. Материалы для нее она предоставила сама, а дизайнер выполнила работу даром.

Когда Айзиля Мулюкова вышла на сцену получать свой диплом, проректор университета не смог сдержать свое восхищение: «Красивое у вас платье!»