Старт ракеты «Протон-М» состоится 13 июля

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В «Роскосмосе» заявили, что пуск ракеты «Протон-М» с космической обсерваторией «Спектр-РГ» отложен на 13 июля 2019 года.
Сообщение об этом появилось на сайте компании, информирует газета «Известия».
Решение о переносе старта приняла госкомиссия. В качестве причины называется необходимость получения ответа от завода-изготовителя по «Спектр-РГ». Ранее замечание к одной из её систем было выявлено на Байконуре. Разработчики должны прислать экспериментальное подтверждение решения по устранению недостатка.
Отмечается, что окончательное решение по возможности пуска ракеты будет принято 13 июля, после доклада технических руководителей госкомиссии.
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