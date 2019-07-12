Старт ракеты «Протон-М» состоится 13 июля

Решение о переносе старта приняла госкомиссия. В качестве причины называется необходимость получения ответа от завода-изготовителя по «Спектр-РГ». Ранее замечание к одной из её систем было выявлено на Байконуре. Разработчики должны прислать экспериментальное подтверждение решения по устранению недостатка.