РФ начала поставлять первые ЗРК С-400 в Турцию

На официальном сайте ведомства говорится о том, что материалы первой группы С-400 будут доставлены в аэропорт Мюртед.

Москва и Анкара заключили контракт о поставках данных зенитно-ракетных комплексов в 2017 году. После этого Вашингтон выступил против такой сделки и начал угрожать Турции санкциями. Однако Анкара не отказалась от условий договора с Москвой.