РФ начала поставлять первые ЗРК С-400 в Турцию

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В пятницу, 12 июля, стало известно о начале поставок ЗРК С-400 из РФ в Турцию.
Об этом сообщили представители Минобороны республики, информирует газета «Известия».
На официальном сайте ведомства говорится о том, что материалы первой группы С-400 будут доставлены в аэропорт Мюртед.
Москва и Анкара заключили контракт о поставках данных зенитно-ракетных комплексов в 2017 году. После этого Вашингтон выступил против такой сделки и начал угрожать Турции санкциями. Однако Анкара не отказалась от условий договора с Москвой.
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