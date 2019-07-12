Прокуратура проверит задержку авиарейса из Уфы
12 июля, 15:16ОбществоТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Время задержки рейса в Анталью составило девять часов.
Сегодня, 12 июля, стало известно, что девять часов вынуждены были дожидаться вылета из Уфы в Анталью пассажиры рейса авиакомпании «Ред Вингс». Этот факт стал поводом для проверки Уфимской транспортной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, на рейс было зарегистрировано 214 пассажиров.
Причиной задержки стали изменения в плане полета. Решение об этом приняла сама же авиакомпания «Ред Вингс».
При этом сообщается, что все пассажиры были оповещены о задержке рейса заранее, так что многие из них дожидались нужного времени дома. Но семь человек, проживающих в других городах, все-таки прибыли в аэропорт к первоначальному времени вылета. Им были предложены прохладительные напитки, горячие питание и место в гостинице.
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