Прокуратура проверит задержку авиарейса из Уфы

Сегодня, 12 июля, стало известно, что девять часов вынуждены были дожидаться вылета из Уфы в Анталью пассажиры рейса авиакомпании «Ред Вингс». Этот факт стал поводом для проверки Уфимской транспортной прокуратуры.

При этом сообщается, что все пассажиры были оповещены о задержке рейса заранее, так что многие из них дожидались нужного времени дома. Но семь человек, проживающих в других городах, все-таки прибыли в аэропорт к первоначальному времени вылета. Им были предложены прохладительные напитки, горячие питание и место в гостинице.