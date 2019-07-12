От Уфы до Айгира вновь ходит туристический поезд

Совместный транспортный проект Башкортостанской ППК, Куйбышевской железной дороги и Правительства РБ под условным названием «Айгир» стал сезонным продолжением популярного в зимнее время турпоезда «Легенды Урала» (одно из топ-10 значимых событий, которые произошли в республике в туристической сфере в 2018 году).

Для этого поезда Куйбышевская железная дорога предоставила комфортабельные рельсовые автобусы серии РА-2, оснащенные услугами Wi-Fi, биотуалетами, удобными сиденьями и стеллажами для спортивного инвентаря.

Поезд отправляется со ст. Уфа в 06:56 по местному времени и прибывает на ст. Айгир в 10:35, на станцию Белорецк в 12:03. В пути предусмотрены остановки на ст. Правая Белая, Дема, Уршак, Карламан, Ассы, Инзер, о.п.128км, Айгир, о.п.148км, Юша, о.п.169км, Улу-Елга, Серменево, о.п.193км, о.п.199км и Белорецк (конечная).

Обратный рейс со ст. Белорецк в 16:01, со ст. Айгир в 17:26. В Уфу поезд прибывает в 21:15.