Источник в «Россельхозбанке» назвал причину побега Луизы Хайруллиной с 25 млн рублей

Напомним, в конце мая стало известно, что старший кассир отделения «Россельхозбанка» в Салавате Луиза Хайруллина скрылась в месте со своей семьей, прихватив 25 млн рублей банковских средств. Женщина была задержана на прошлой неделе на съемной квартире в Казани. Вчера Луиза по решению суда была арестована до 2 сентября. Ее муж Марат помещен под домашний арест до 10 сентября. До этого он успел побывать в Москве и принял участие в ток-шоу «Пусть говорят», где рассказал, что Луиза выносила деньги из банка на протяжении почти полутора лет. Эксперты Первого канала не поверили ему, утверждая, что такое практически невозможно в соответствии с требованиями безопасности банка. Однако Марат Хайруллин настаивал, что всё было именно так, проверить его слова можно, если сверить суммы переводов, которые он делал в букмекерские конторы, куда, собственно, и ушли все почти все похищенные деньги.