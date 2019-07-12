Источник в «Россельхозбанке» назвал причину побега Луизы Хайруллиной с 25 млн рублей
В банке точно знают причины происшедшего ЧП, печально прославившего банк и город Салават на всю страну.
Медиакорсети стали известны результаты внутреннего расследования, проведенного «Россельхозбанком» в его салаватском допотделении после громкого похищения 25 млн рублей.
Напомним, в конце мая стало известно, что старший кассир отделения «Россельхозбанка» в Салавате Луиза Хайруллина скрылась в месте со своей семьей, прихватив 25 млн рублей банковских средств. Женщина была задержана на прошлой неделе на съемной квартире в Казани. Вчера Луиза по решению суда была арестована до 2 сентября. Ее муж Марат помещен под домашний арест до 10 сентября. До этого он успел побывать в Москве и принял участие в ток-шоу «Пусть говорят», где рассказал, что Луиза выносила деньги из банка на протяжении почти полутора лет. Эксперты Первого канала не поверили ему, утверждая, что такое практически невозможно в соответствии с требованиями безопасности банка. Однако Марат Хайруллин настаивал, что всё было именно так, проверить его слова можно, если сверить суммы переводов, которые он делал в букмекерские конторы, куда, собственно, и ушли все почти все похищенные деньги.
Сотрудник «Россельхозбанка» на условиях анонимности сообщил корреспонденту Медиакорсети некоторые результаты внутреннего расследования проведенного в банке после ЧП. По его словам, Луиза действительно совершила похищение не единовременно, она постепенно выносила средства из банка больше года.
Скрывать свое преступление женщина смогла благодаря доверительным отношениям с непосредственной руководительницей в отделении банка.
- Она просто отвечала на вопросы руководства, что у нее все в порядке, и ей верили, никаких дополнительных ревизий не проводили, - пояснил источник.
Решение о побеге у Луизы Хайруллиной, по мнению источника, возникло внезапно. Причиной стало появление в банке вкладчика, который решил снять со своего счета крупную сумму, которой там уже не было, «благодаря» Луизе.
Медиакорсеть следит за развитием событий.