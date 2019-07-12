Google прослушивает голосовые записи пользователей

Об этом информирует RNS.В официальном блоге Google сообщается, что компания работает над развитием речевых технологий для большего числа языков. Для этого ведется сотрудничество со специалистами по языкам. Лингвисты разбираются в нюансах и акцентах конкретного языка.

Языковые эксперты проводят анализ и расшифровку незначительной части голосовых сообщений. Такой подход помогает Google лучше понимать различные языки. Работа с лингвистами является неотъемлемой частью процесса построения речевых технологий. В это необходимо для создания таких продуктов, как Google Assistant, отметили в IT-компании.