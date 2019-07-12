Google прослушивает голосовые записи пользователей
Компания Google призналась, что ее сотрудники слушают аудиозаписи голосовых команд пользователей.Речь идет о динамике Google Home и приложении Google Assistant, которые включаются при произнесении владельцем гаджета голосовой команды.
Об этом информирует RNS.В официальном блоге Google сообщается, что компания работает над развитием речевых технологий для большего числа языков. Для этого ведется сотрудничество со специалистами по языкам. Лингвисты разбираются в нюансах и акцентах конкретного языка.
Языковые эксперты проводят анализ и расшифровку незначительной части голосовых сообщений. Такой подход помогает Google лучше понимать различные языки. Работа с лингвистами является неотъемлемой частью процесса построения речевых технологий. В это необходимо для создания таких продуктов, как Google Assistant, отметили в IT-компании.
В Google признали, что в недалеком прошлом один из их языковедов допустил утечку конфиденциальных аудиоданных пользователей из Голландии. Тогда была нарушена политика безопасности компании. Сейчас по данному факту Google проводит внутреннее расследование. В компании обещали принять все необходимые меры для недопущения подобных происшествий в будущем.