Глубинка в двух часах от Уфы: как устроена жизнь без электричества, связи и дорог

Деньги выделены, а дороги нет

В сторону деревни Зириклы мы выехали ближе к обеду. Часы показывали ровно час дня, когда Денис Фомичев привез нас к повороту. «Лифан» поставили под навес густых деревьев, особо не скрывая его – все равно тут кроме своих в это время никто не ходит, и пересели на другой, более мощный транспорт. Хозяин нового средства передвижения поздоровался по-башкирски и тут же попросил не рассказывать в материале о нем и его транспорте. Боится, что местные власти это не спустят с рук.

Дорога до деревни Зириклы усеяна глубокими колдобинами. Проехать по ней можно только на высокопроходимом транспорте. Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Наш транспорт качает в разные стороны, я крепче зажимаю руками железный настил, на котором сидим втроем. Дорога узкая, ветви деревьев пытаются зацепиться за нас. Оказалось, что сложности еще впереди. Глубокие колдобины, оставленные крупногабаритным транспортом, наполнились вчерашним дождем, земля превратилась в бурое месиво. Местами встречались ямы, заполненные зловонной водой зеленоватого цвета. Я мысленно молилась всем богам каждый раз, когда транспорт кренился на бок – казалось, что вот-вот он перевернется, а мы легкими ушибами точно не отделаемся.

Наш водитель сосредоточен, спокоен. Почти не отрывая взгляд от дороги, рулит и нажимает на педали, дергает рычаги. Обычно он этот путь проходит по тропе, которая начинается прямо с Толпарово. Так дорога занимает меньше времени, но там не проехать на транспорте: либо пешком, либо верхом на лошади. Можно еще доплыть на лодке, но этот способ не всегда возможен.

Дорога до Зириклы с поворота занимает около 20 км. За час мы проехали около 17 км, остальные 3 км пришлось пройти пешком.

- Дойдите до полянки, а там до леса немного останется, - помахал в след водитель и остался сторожить железного друга.

Чтобы попасть в административный центр Гафурийского района к 9 утра, нужно выехать в 7 утра и проехать 98 км по прямой дороге или 134 км по трассе. С поселка Красноусольский до деревни Зириклы еще 88 км. Итого, около 200 км и уфимец оказывается на лоне чудесной природы. Туристы эти края полюбили за многочисленные пещеры, за реку Зилим, по которой активно сплавляются. Ну и конечно за ту саму скалу Мамбет, которую мечтает покорить чуть ли не каждый начинающий альпинист.

Зириклы - одна из стоянок во время сплава Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Ближе к Зириклы мы замечаем, что ямы, полные водой, аккуратно закрыты сухими деревьями так, что по ней может пройти и человек, и транспорт.

Денис Фомичев – единственный русский житель деревни Толпарово. Переехал сюда около десяти лет назад с Тольятти. В отличие от местных, которые привыкли жить «шөкөр итеп», то есть, благодаря бога за все, что есть, он не смог закрыть глаза на бесчинства чиновников. Изучая отчеты местной администрации, выяснил, что ежегодно исчезают деньги, выделенные на ремонт дорог, в том числе дороги в Зириклы. Чиновники в отчетах указывают, что деньги освоены, а дорог как не было, так и нет.

- Местные говорят, что изредка на дороге появляется какой-нибудь трактор. Простоит несколько дней и исчезает. После этого власти заявляют, что дорогу отремонтировали, - рассказывает он.

Согласно документам на сайте администрации Толпаровского поселения, в 2016 году на ремонт автодорог Толпарово-Зириклы выделено 198 тысяч рублей, а в 2017 году - 350 тысяч рублей.

Медовый край без связи и электричества

Деревня поделена на две части рекой Ереклы. В одной стороне башкирские семьи, на другой - русские. Сейчас живут только три башкирских сеьми. Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Наконец, после небольшого спуска вниз мы выходим к большой поляне, которая вплотную окружена горами и лесом. Саму поляну на две части делит река, давшая название деревни – Ерекле, что с башкирского переводится как «ольховый».

Когда-то Зириклы была большой деревней. На одном берегу реки жили русские, на другом башкиры. Сейчас здесь проживает только три семьи на башкирской стороне.

Шахтер Аллабирде приехал на родину из Межгорья. Выпив немного медовухи, он взял на руки баян. Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Мы зашли в первый дом – в большой, новый, высокий. Хозяева оказались дома, сразу посадили за стол и налили чай. Оказывается Рамиля апай и ее семья сюда приезжают из Межгорья только на лето, во время отпуска. Ее муж, Аллабирде, сыграл на баяне.

В крайнем доме по улице живет младший брат Рамили Рим. Несмотря на солнцепек и тучи слепней, они заняты строительством бани. Не для себя, для Михаила, жителя деревни Ташлы.

- Самая лучшая баня из липы, - говорит Рим-агай.

Михаил сам тоже тут. Два года назад он отсюда переехал после того, как его дом сгорел. Об этом трагическом случае писали все республиканские СМИ. В пожаре погибли двое детей брата Михаила. Его семья чудом уцелела – уехали отвозить детей в школу.

Максим строит баню. Он хочет вернуться обратно в Зириклы. Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

- После этого случая я решил, что не буду здесь жить. Всей семьей переехал в Ташлы. Построил там дом. Потом понял, что зря. Не могу я в шумных местах жить. В мегаполисе тем более. Движение большое, - рассказывает он. Мегаполисом Михаил называет районный центр – поселок Красноусольский.

Светловолосые, загорелые сыновья Михаила катаются по пустой улице. Они ездили купаться на речку и кажется, рады, что снова вернулись в Зириклы.

Жена Рима дает нам воду в пластмассовом ковшике. Она не местная, после свадьбы переехала из Белорецкого района.

- Знаете, где Ассы? Вот оттуда я.

На вопрос, переехала бы отсюда, признается, что с удовольствием, да «мужик против» и мерно кивает в сторону стройки.

Жена Рима показывает ульи. Их у них около 50. Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Следует отметить, что жители деревни не бедствуют. Своя скотина, огород. Прибыль приносит занятие пчеловодством – у каждого своя пасека. Только у Рима около 50 улей.

- Мед у нас заказывают флягами. Знают, что у нас они чистые, натуральные – никаких полей с пестицидами, машин с выхлопными газами. Ценнейший липовый мед, - поддакивает его жена.

После того самого пожара с маленькими жертвами, часть жителей покинули свои дома и переехали ближе к цивилизации. Эти три семьи – самые стойкие.

Сыновья Максима рады вернуться домой. Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

На отсутствие дороги они особо не жалуются – привыкли. За провизией выбираются раз в несколько недель, летом – на УАЗе, зимой – на снегоходах. С детьми, конечно, сложнее – им учиться надо. Ближайшая школа в Толпарово, но ее в этом году закрыли.

Старшие дети – сын и дочь Рима давно уже живут своей жизнью. Они переехали в Учалы. Младший сын в этом году окончил третий класс. Рим его воскресенье отвозит к тому повороту, затем школьник добирается до поселка Красноусольский на автобусе.

Из-за отсутствия связи трудно угадать, когда мальчик вернется, поэтому в конце недели отец выезжает к повороту и ждет его наугад. И так каждую неделю.

Электричество тут вырабатывают генераторы. Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Отсутствие электричества жители Зириклы решили электрогенераторами – автономными электростанциями. Даже ТВ смотрят, следят за происходящем в мире. Только вот мобильную связь трудно чем-либо заменить. «Скорую» и МЧС не вызвать, да и не доедут они по этому бездорожью. Кстати, ранее мы писали, что деревень без электричества в Башкирии всего лишь три. К сегодняшнему дню в двух из них он появился.

- Скажите там в Уфе, пусть нам вышку поставят. Если не у нас, то хотя бы в Толпарово, - говорит соседка Рамили апай. Надеется, что мощности вышки хватит и для зириклинцев.

Глава Толпаровского поселения Валерий Локоленко в телефонном разговоре сообщил, что три года назад здесь вообще никакого прохода не было.