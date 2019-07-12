Главой сургутского УМВД стал Кондрашов

В пятницу, 12 июля Руслан Кондрашов назначен новым руководителем УМВД по Сургуту. Ранее он работал на посту начальника полиции по оперативной работе в Карелии.
Как пишет nashgorod.ru, на пресс-конференции начальник УМВД России по Югре Василий Романица объявил о назначении нового начальника правоохранителей Сургута.
Кондрашов родился в городе Зыряновск (Восточно-Казахстанская область Казахстана). Он начал карьеру в 1995 года с работы в органах внутренних дел. В 1999 году Кондрашов выпустился из Тюменского юридического института МВД России и устроился оперуполномоченным ОБЭП ОВД города Ноябрьска (Ямало-Ненецкий АО). В 2011 году Кондрашова повысили до руководителя Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ЯНАО. В 2015 году он был назначен на пост замначальника полиции УМВД России по ЯНАО, а потом перевелся на аналогичную должность в МВД России по Карелии.
До недавнего времени УМВД Сургута возглавлял Александр Егоров. В мае 2019 года на его должность ненадолго пришел Владимир Бабушкин, который успел за короткое время отличиться громкими скандалами. В конце мая сын Бабушкина избил «честного гаишника» Сергея Иванова. После этого инцидента несколько полицейских из Сургута написали письмо в Следственный комитет и главе МВД Владимиру Колокольцеву, где рассказали о «палочной» системе в местной ГИБДД, что привело к масштабной проверке.