Федор Конюхов станет участником подводной экспедиции к месту гибели «Новороссийска»
12 июля, 19:56ОбществоФото: ru.wikipedia.org
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Путешественник Федор Конюхов в составе группы специалистов погрузится к месту гибели линейного корабля «Новороссийск» в севастопольской бухте.
Об этом сообщили организаторы подводной экспедиции 12 июля, информирует газета «Известия».
Отмечается, что погружение планируется совершить на следующей неделе. Конюхов будет опускаться на глубину 17 метров.
Экспедиция организована археологами и студентами из Курска и Севастополя. Они планируют исследовать дно с помощью подводных роботов и специализированного снаряжения. Планируется также снять с линкора несколько предметов, среди которых будут и фрагменты интерьера.
«Новороссийск» затонул в октябре 1955 года после серии взрывов, случившихся по неизвестным причинам. Катастрофа унесла жизни 829 человек.
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