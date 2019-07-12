Федор Конюхов станет участником подводной экспедиции к месту гибели «Новороссийска»

Отмечается, что погружение планируется совершить на следующей неделе. Конюхов будет опускаться на глубину 17 метров.

Экспедиция организована археологами и студентами из Курска и Севастополя. Они планируют исследовать дно с помощью подводных роботов и специализированного снаряжения. Планируется также снять с линкора несколько предметов, среди которых будут и фрагменты интерьера.