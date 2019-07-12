Эксперт СПЧ: Смог в Сибае был окружен ненужной «тайной» и невыполнимыми обещаниями

Накануне, 11 июля, вечером член постоянной комиссии СПЧ по экологическим правам Григорий Куксин опубликовал дополнения к своему отчету по итогам визита специально комиссии на Сибайский карьер. Он сразу отметил, что это его неформальное послание обращено непосредственно к жителям города.

Григорий Куксин признался, что старается найти время, чтобы почитать сообщения в группе «Сибай, дыши!», которую считает важной площадкой для общения и координации неравнодушных людей. Эксперт назвал действия властей и УГМК серьезной коммуникационной ошибкой.

- Поскольку ситуация с горением руды с самого начала была окружена совершенно ненужной «тайной», невыполнимыми обещаниями, очень противоречивыми заявлениями, то понятен уровень недоверия к любой официальной информации, - отметил Григорий Куксин.

По его мнению, это ведет не только к тому, что люди собирают и публикуют факты, которые не хотели признать оппоненты.

- Это как раз хорошо и во многом помогло разобраться, такая работа и даже своеобразные «журналистские расследования», которые проводили активисты «Сибай, дыши!» – нормальный элемент общественной жизни, - пояснил свою мысль Григорий Куксин.

- При этом любые домыслы, предположения, фантазии, иногда просто высказанные страхи – все это воспринимается как правда. И критерием является не достоверность информации, а сам факт того, что это высказано общественниками, и при этом противоречит официальным данным. К сожалению, если такие сообщения оказываются по факту ошибочными, они могут реально вредить людям, так как вызывают еще большие страхи, неопределенность. Именно это состояние может оказаться более разрушительным для здоровья, чем даже опасные концентрации газа.

Григорий Куксин также попытался развеять мифы, которые, по его мнению, изрядно портят моральную атмосферу в Сибае.

Во-первых, он объяснил, что означает «страшный дым из чаши карьера», впечатлениями о котором горожане обмениваются в соцсетях каждое утро.

- Мы своими глазами наблюдали дым от очагов. Его не так уж много. И вообще не всегда видно. С очагов у южного борта дым и пар заметнее. Но к верхнему краю борта это рассеивается. Да и концентрации газа даже в шлейфе этого дыма не так велики. С северного борта дым над очагами можно увидеть разве что в бинокль. Это едва заметные струйки, которые видны над точками выхода, и рассеиваются они уже через несколько десятков метров. При какой-то влажности дым виден (капли воды конденсируются на микрочастицах дыма). При какой-то нет. Температура очагов при этом почти не меняется (то есть может быть 120 градусов и визуально не дымить), - сообщил Григорий Куксин.

По его словам, немалая часть подозрительных клубов, которые видны над карьером невооруженным глазом, это в основном облака пыли, которая возникает в результате насыпания пустой породы на борта карьера перед высыпанием туда глинистого раствора, которая должна в итоге закупорить очаги тления. Подтвреждением тому служат данные с тепловизоров.

- Это не «продувка» газа и дыма из шахт. Я практически уверен, что что-либо «продуть» сейчас в чашу карьера технически нереально. Это именно пыль. И в момент образования этих пыльных облаков мы не наблюдали на приборах никаких повышений уровня содержания сернистого газа. Я специально смотрел на прибор в моменты самых эффектных «выбросов», - заявил Григорий Куксин. Эксперт поручился за то, что работы на карьере не влекут за собой превышение ПДК сероводорода и других вредных веществ.

- Я не выключал газоанализатор в течение поездки. В том числе ночью. На нем очень громкий сигнал тревоги. И он не звучал. Были небольшие превышения у бортов карьера. Не нулевые (но ниже ПДК) концентрации были иногда и в городе. Но у меня всегда было понимание концентрации сернистого газа в воздухе, которым я дышу, - отметил Григорий Куксин. - Я очень советую вам при опасениях, что вас «травят» каким-то конкретным способом, от какого-то источника переместить туда датчик или установить новый, или вызвать машину УГАК, МЧС и по их приборам вместе с ними отследить ситуацию. Чтобы не бояться, нужно точно знать. И к этому нужно стремиться. Немалая часть поста Григория Куксина содержит призывы к жителям Сибая продолжать контролировать ситуацию и не оставаться в стороне от решения проблемы.

- Я очень надеюсь приехать в Сибай, в котором эти же люди будут вспоминать о былой истории с газом за общим столом, а заниматься будут другими делами на благо города. Сажать лес, работать с детьми, благоустраивать дальше свои дворы и сады, - на такой мажорной ноте завершил эксперт свое обращение к сибайцам.

Подробности отчета о визите комиссии экспертов СПЧ и Гринпис в Сибай можно прочитать в нашем предыдущем материале здесь.