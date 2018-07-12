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Житель Башкирии голодает, чтобы добиться пересмотра его иска в суд
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Житель Башкирии голодает, чтобы добиться пересмотра его иска в суд

Сегодня, 16:55ОбществоЗиля Аскерова
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