Житель Башкирии голодает, чтобы добиться пересмотра его иска в суд
Таким образом житель Кугарчинского района желает добиться пересмотра его иска о расторжении договора купли-продажи дома.
Как сообщают региональные СМИ, мужчина со своей мамой купили дом за почти 1,5 млн рублей у бывшего заместителя главы местной администрации Анатолия Иванова. После наступления холодов выяснилось, что дом непригоден для жилья. Две независимые экспертизы установили, что дом аварийный.
Мужчина обратился в суд, но желаемого результата не добился. К тому же все издержки за процесс суда назначили оплатить ему же – около 150 тысяч рублей.
Как сообщает Proural со ссылкой на пострадавшего, заявление тот подал в районный суд, однако судья занял сторону Иванова. Тот же судья назначил третью экспертизу, которая опровергла предыдущие экспертизы.
По мнению пострадавшего, ответчики сфабриковали показания свидетелей, которые не были знакомы с состоянием дома.
Сотрудники Дома правительства на пикет мужчины так и не обратили внимание, несмотря на то, что голодовка мужчины продолжается около недели.