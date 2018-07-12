Воспитанники Старобаишского дома-интерната получили развивающие игрушки

Сотрудники Сбербанка из Уфы инициировали сбор денежных средств для маленьких воспитанников Старобаишского дома-интерната, на которые приобрели развивающие игрушки. Работники банка лично вручили ребятам подарки, а также провели мастер-класс по изготовлению пиццы.

В доме-интернате для престарелых и инвалидов села Старобаишево Дюртюлинского района Башкирии находятся как взрослые, так и дети, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию. По состоянию здоровья они нуждаются в постоянном уходе и наблюдении. Всего в интернате проживает около 160 человек.

- У Сбербанка есть подшефные детские дома, куда мы – волонтеры – выезжаем несколько раз в год. Однако в республике есть еще очень много заведений, проживающие которых нуждаются в материальной помощи и общении, – рассказывает Юлия Кузьмина, начальник управления продаж продуктов благосостояния – участник волонтерского движения Сбербанка в Башкирии.

– Мы уже были ранее в этом интернате – привозили одежду для детей и взрослых, - продолжает она. - Тогда сотрудники учреждения и попросили нас сделать мероприятие для маленьких воспитанников. Мы решили провести для них мастер-класс по изготовлению пиццы, ведь это не только увлекательное действие, но и формирование у ребят самостоятельных навыков. Пятнадцать креативных пицц, которые ребята сделали своими руками, были встречены радостными улыбками во время обеда. Главное в этом деле – общение, которого так не хватает детям.

Следующую поездку в Старобаишский дом-интернат ребята из волонтерского движения планируют провести в начале учебного года под кодовым названием «Увлекательный квест».