В Башкирии забраковали 907 кг овощей из-за нитратов

5 проб овощей из 497 не соответствовали требованиям безопасности по содержанию нитратов: свёкла, лук репчатый урожая 2017 года и свежие огурцы, на которых дата изготовления значилась 6 июня 2018 года. После проверок была снята с продажи недоброкачественная продукция, овощи без маркировки, без соответствующих документов. Кроме того, выяснилось, что в нескольких оздоровительных лагерях дневного пребывания не было условий для первичной обработки овощей.