В Башкирии мужчине, чтобы вылететь в Турцию, пришлось снести здание
Житель Туймазинского района под контролем судебных приставов снес самовольно возведенное строение, чтобы вылететь на отдых в Анталию.
Житель Туймазинского района самовольно построил нежилое здание без соблюдения границ, то есть занял часть земли, не принадлежащей ему на праве собственности, при этом документов, подтверждающих правомерность постройки, у должника не имелось. Рассмотрев материалы дела, суд вынес решение о сносе самовольно возведенного строения, сообщили в УФССП по Башкирии.
Площадь строения - 176,3 кв м, уточнили судебные приставы.
- Однако должник, не собирался исполнять решение суда – здание стояло на прежнем месте, - сообщили в пресс-службе ведомства. – Судебный пристав составил в отношении гражданина протокол об административном правонарушении по ст.17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера). В качестве наказания должник должен был оплатить штрафы и исполнительский сбор.
Приставы приняли решение принудительно снести постройку, но мужчина сделал это сам. Дело в том, что ранее приставы ограничили его право на выезд за границу, пока он не выполнил судебное решение, а мужчина собирался отдохнуть в Турции.
- В кратчайшие сроки должник самостоятельно осуществил снос самовольной постройки, а также оплатил задолженность по штрафам с учетом исполнительского сбора, - сообщили в УФССП по РБ. - Судебное решение было исполнено, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, а мужчина смог вылететь на отдых в Анталию.