Регионы получат из Москвы субвенции на покупку лекарств до 33,5 млрд рублей
Сегодня, 18:11Общество
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По словам главы Кабинета министров России Дмитрия Медведева, правительство выделит субъектам субвенции до 33,5 миллиардов рублей на закупку лекарств и медицинских изделий для людей имеющих льготы.
Число таких граждан постоянно растет. Об этом пишет RNS.
Рост числа льготников привел к тому, что расходы на каждого из них также выросли. В итоге субвенции регионам было принято решение увеличить до 33,5 миллиардов рублей
Отметим, что в этом году на закупку медицинских изделий и препаратов для льготников планировалось выделить более 31 миллиарда рублей.
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