Песков отказался рассказывать о высылке российских дипломатов из Греции
Сегодня, 19:46Общество
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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не ответил на вопрос журналистов о причинах высылки двух сотрудников российского посольства из Греции.
Чиновник посоветовал представителям СМИ обратиться с данным вопросом в МИД РФ. Об этом 12 июля пишет газета «Известия».
Власти России произошедшее пока не комментируют. По имеющимся данным, Афины заподозрили российских дипломатов в попытке вмешаться во внутренние дела государства и нанести вред его национальной безопасности. В итоге двоих работников посольства РФ было решено выдворить из Греции, а еще двум запретить въезд в страну.
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