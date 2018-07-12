Песков отказался рассказывать о высылке российских дипломатов из Греции

Чиновник посоветовал представителям СМИ обратиться с данным вопросом в МИД РФ. Об этом 12 июля пишет газета « Известия ».

Власти России произошедшее пока не комментируют. По имеющимся данным, Афины заподозрили российских дипломатов в попытке вмешаться во внутренние дела государства и нанести вред его национальной безопасности. В итоге двоих работников посольства РФ было решено выдворить из Греции, а еще двум запретить въезд в страну.