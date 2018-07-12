Кирилл Кикнадзе прокомментировал запрет ФИФА показывать красивых фанаток
Сегодня, 19:42Общество
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Спортивный обозреватель Кирилл Кикнадзе считает, «идиотизмом» просьбу Международной федерации футбола (ФИФА) поменьше показывать симпатичных женщин на трибунах во время игр ЧМ-2018.
Мужчина обвинил страны Запада в том, что те идут по дороге феминизма. Об этом 12 июля пишет газета «Известия».
Ранее журналистки из Бразилии запустили акцию против сексуальных домогательств со стороны болельщиков. Флешмоб получил название #LetHerWork.
По мнению Кикнадзе, в России нет никакого негатива, а иностранцы специально стараются его «подкинуть». Показ красивых девушек на трибунах никак не сказывается на росте количества эпизодов сексуальных домогательств.
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