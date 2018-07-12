Кирилл Кикнадзе прокомментировал запрет ФИФА показывать красивых фанаток

Мужчина обвинил страны Запада в том, что те идут по дороге феминизма. Об этом 12 июля пишет газета «Известия».

Ранее журналистки из Бразилии запустили акцию против сексуальных домогательств со стороны болельщиков. Флешмоб получил название #LetHerWork.