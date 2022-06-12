В Уфе во время празднования Дня России и Дня города перепутали цвета флагов

Площадку в парке имени Гафури, где проводили состязания по национальной борьбе корэш, украсили гирляндами из воздушных шаров в цветах государственных флагов России и Башкирии. Однако вплетены они оказались не в том порядке.

Левая половина гирлянды из шаров была выполнена в цветах российского триколора, правая — башкирского флага. Ошибки допустили и там и там. Так, цвета неправильно чередуются примерно на двух третях бело-сине-красной гирлянды, там сначала следует синий цвет, потом белый и красный. В конце левой половины композиции пропущен красный цвет. Что касается правой половины, то порядок правильный, только если смотреть на нее справа налево: чередуются синий, белый, зеленый. Правильно же чередовать синий, белый и зеленый цвета слева направо. В открытом турнир по корэш на Кубок администрации Уфы участвовали 73 спортсмена, которые боролись в четырех весовых категориях. В воскресенье в Уфе отмечают День России, День города и день рождения национального героя Салавата Юлаева. Ранее в Уфе в незнании последовательности цветов на российском флаге заподозрили пилотов. 9 мая 2020 года во время авиашоу самолеты распустили цветной след из красной, белой и синей полос. При этом белый цвет поставили в середину (позже объяснялось, что это было сделано намеренно, для перекрестного роспуска, чтобы цвета впоследствии эффектно смешивались), в результате в небе над Уфой появился французский флаг. В 2015 году неправильный триколор появился в Уфе во время празднования Дня города на площади имени Ленина. Тогда на главная сцена была оформлена бело-красно-синей лентой. В мэрии ответственность за это возложили на подрядчика, оформлявшего площадку.

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