Почему в Уфе нет метро, а в Башкирии больше татар? Что часто «гуглят» о республике

Вопрос отсутствия популярного оператора связи беспокоит в основном гостей республики, которые при въезде в регион могут переподключиться к сети одного из операторов «большой тройки» и продолжить пользоваться услугами сотовой связи. Однако с мобильным интернетом у них возникают проблемы.
Что ж, оператор связи, о котором идет речь, действительно отсутствует в республике. Интересно, что вопрос о его работе сами жители Башкирии ставили еще в 2017 году. В региональном Минцифры жителю республики на этот вопрос тогда не ответили. А сам оператор объяснял, что не обладает лицензией на оказание услуг в регионе. В 2018 году тот же вопрос задал другой житель Башкирии, заявив, что ему «надоело терпеть произвол „Великолепной тройки“ ведущих операторов, хочется просто хорошей связи за адекватные деньги». На этот раз Минцифры заявило, что у Tele2 есть лицензия на услуги подвижной радиотелефонной связи в стандарте GSM-900 на территории Абзелиловского и Белорецкого районов, а также лицензии на оказание телематических услуг связи и передачи данных на территории республики.
В самой компании Mkset сообщили, что пока не планируют работать на территории Башкирии.
Главный вопрос об Уфе — почему в столице Башкирии нет метро — вероятно, тоже в основном задают жители других регионов. Сами уфимцы прекрасно знают ответ на этот вопрос и, кажется, давно с этим смирились.
Строительство метрополитена в Уфе одобрили в 1981 году. Подземная линия проектировалась вдоль оси города от железнодорожной станции Правая Белая до северной промзоны. На строительство даже в определенный период выделялось финансирование. Но потом от проекта уфимского метро отказались из-за экономической нецелесообразности, соответствующее постановление в 2011 году принял мэр города Ирек Ялалов. Хотя некоторые республиканские геологи называли причиной отсутствия метро в Уфе опасность возникновения карстовых провалов. В качестве альтернативы планировалось запустить скоростной трамвай — но его, кстати, тоже до сих пор нет.
Первые дни июня 2022 года оказались аномально дождливыми — так, за семь дней в Башкирии выпала месячная норма осадков. Это подтвердили наблюдения на 19 из 37 метеостанций. Еще на 10 пунктах специалисты отметили от полутора до двух «дождевых» месячных норм. Ливни и грозы, по их данным, принес циклон с Каспия, из-за которого в республике было не только мокро, но и холодно. Дожди, наконец, прекращаются — в пятницу и субботу в республике потеплеет. Однако в последующие два выходных дня снова будет прохладно. По-настоящему летняя погода установится только начиная со вторника.
Это не совсем так. Сахар действительно исчезал и становился продуктом роскоши — еще в марте цена за килограмм обычного «песка» превышала 100 рублей. Похожая ситуация наблюдалась и в других регионах страны и очень тревожила россиян. Власти Башкирии списывали дефицит на ажиотажный спрос, однако позднее ФАС установила, что один из сахарных заводов отправлял продукцию в магазины по разным ценам, а некоторым ритейлерам отказал в поставках.
В то время попытки купить сахар в Башкирии превратились в настоящий квест, и это отразилось на поисковой статистике. Сейчас товар уже есть в магазинах — хоть и не по той цене, какая была в 2021 году.
Иногда жители Башкирии действительно отдыхают, пока в других регионах работают. В этом году мусульманский праздник Ураза-байрам выпал на 2 мая. Этот день должен был стать нерабочим. Но на 2 мая уже перенесли выходной день 1 мая, который выпал на воскресенье. Поэтому выходной «за Уразу-байрам» жителям Башкирии установили 4 мая. В результате республика отдыхала на день дольше.
Международная компания заявила о своем уходе с российского рынка еще в марте, однако уфимские заведения вплоть до 9 июня продолжали спокойно работать. На следующий день вывеску с логотипом уже демонтировали в ресторане на улице Ленина в Уфе.
Тем не менее торговые точки продолжат работать, но под другим названием. Компания продала свою торговую сеть российскому бизнесмену Александру Говору (ранее — франчайзи). Насколько известно, из меню исчезнут некоторые бургеры, но в основном существенных изменений в их работе не произойдет.
Жилье в Уфе продолжает увеличиваться в цене. Ранее эксперты отмечали, что эта тенденция сохранится. Влияние на этот процесс будет оказывать высокая инфляция и, как следствие, растущий спрос на новостройки. С подорожанием стройматериалов возведение новых домов может замедлиться, что также повлияет на цены квадратных метров.
Ранее эксперты федеральной компании «Этажи» составили рейтинг из 100 крупных городов России с самым доступным жильем. В рейтинге Уфа заняла девятое место. По данным авторов исследования (есть у «Известий»), средняя стоимость квадратного метра в городе составила 103,3 тыс. рублей.
Еще один вопрос, который интересует пользователей — почему в Башкирии много татар. На самом деле татары занимают 24,8% от четырехмиллионного населения республики (здесь и далее - по официальным данным переписи населения 2010 года). Всего на территории региона проживает более 1 млн человек с такой национальностью. Башкир — 1,17 млн человек, или 28,8%. Русских в республике проживает 1,4 млн.
Татары живут на территории региона на протяжении многих веков и являются одним из его коренных этносов.