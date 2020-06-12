В Уфе на месяц закроют один из роддомов

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Закрытие роддома, отметим, никак не связано с распространением новой коронавирусной инфекцией.
В пресс-службе городской администрации сообщили, что в Уфе закроют один из родильных домов, который расположен на Кольцевой, 131. Речь идет о роддоме №3, работать медицинское учреждение будет с 23 июня по 20 июля.
В то время, пока роддом будет закрыт, беременных перенаправят в Республиканский клинический Перинатальный центр, который находится в Кировском районе на Авроры, 16.
Сообщается, что причина закрытия никак не связана с распространением коронавируса. Учреждение закрывают на месяц из-за плановой дезинфекции, которая проходит ежегодно. Если у вас остались какие-либо вопросы, вы можете их уточнить по телефонам:+7 (347) 254-65-39, +7 (347) 294-97-47.
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