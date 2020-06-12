В Уфе на месяц закроют один из роддомов

В пресс-службе городской администрации сообщили, что в Уфе закроют один из родильных домов, который расположен на Кольцевой, 131. Речь идет о роддоме №3, работать медицинское учреждение будет с 23 июня по 20 июля.

В то время, пока роддом будет закрыт, беременных перенаправят в Республиканский клинический Перинатальный центр, который находится в Кировском районе на Авроры, 16.