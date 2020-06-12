В Уфе адвоката задержали по подозрению в мошенничестве

В ведомстве уточнили, что женщина предложила подзащитной обеспечить вынесение обвинительного приговора без реального срока. За денежное вознаграждение в размере 1,6 млн рублей адвокат, по информации следователей, пообещала заменить наказание на условный срок.

Отмечается, что на самом деле никак повлиять на результаты судебного процесса женщина не могла и, по мнению следователей, планировала присвоить деньги. После вынесения приговора в Верховном суде, получив реальный срок, обманутая клиентка женщины обратилась в правоохранительные органы с заявлением.