В Башкирии пообещали на выходных резкое похолодание

В Башкирии, где последнюю неделю стояла жара, начнут меняться погодные условия. Первое похолодание придет уже в субботу, 13 июня. Температура воздуха составит +17...+22 градусов. Ночью же температура опуститься до +3...+8 градусов, в южных районах до +13.

12 и 13 июня обещают также дожди, грозы, град и сильные порывы ветра. Его скорость составит от 15 до 20 метров в секунду, причем направление ветра сменится на северное.