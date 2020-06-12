В Башкирии пообещали на выходных резкое похолодание
Сегодня, 14:12ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Башгидрометцентр предуредил, что в республике ожидается похолодание, причем погода начнет меняться в первый же день выходных.
В Башкирии, где последнюю неделю стояла жара, начнут меняться погодные условия. Первое похолодание придет уже в субботу, 13 июня. Температура воздуха составит +17...+22 градусов. Ночью же температура опуститься до +3...+8 градусов, в южных районах до +13.
12 и 13 июня обещают также дожди, грозы, град и сильные порывы ветра. Его скорость составит от 15 до 20 метров в секунду, причем направление ветра сменится на северное.
Напомним, что на текущей неделе в теплой воздушной массе по республике было повышение дневных температур до 28-32°.В Башгидрометцентре такую смену погоды объясняют прохождением холодного атмосферного фронта через территорию республики.
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