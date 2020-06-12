В Башкирии обнародовали, в каких городах и районах больше всего наркоманов
Сегодня, 13:36ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Сообщается, что в 2019 году количество жителей республики с зависимостью снизилось.
Антинаркотическая комиссия Башкирии сообщила, что в 2019 году на учете у нарколога состоял 49 971 человек. Об этом сообщили со ссылкой на организацию журналисты UfaTime.ru.
По информации комиссии, из состоявших на учете 42 348 человек страдали алкогольной зависимостью, 7623 наркотической. Общий показатель зависимых составляет 189,4.
Что касается разбивки по районам, то больше всего наркоманов находятся в Туймазинском районе – 410, 4 на 100 тысяч человек или 537 пациентов. Уфа расположилась на втором месте – 351,2 или 4 008 пациентов, на третьем Стерлитамак – 250,6 случая или 692 больных, на четвертом Благовещенский район – 243,3 или 118 человек, на пятом Белорецкий район, где показатель составляет 239,5 или 239 пациентов.
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