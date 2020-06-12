В Башкирии объявили штормовое предупреждение и чрезвычайный режим

В релизе спасателей отмечается, что в некоторых районах республики сохранится чрезвычайный пятый класс пожароопасности. В ведомстве пояснили, что во время этого класса пожароопасности огонь может распространиться даже от незначительных источников огня. Причем горение проходит очень интенсивно и быстро.

– Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан призывает жителей быть крайне осторожными в обращении с открытым огнём и соблюдать правила пожарной безопасности, – отмечается в релизе.

В ведомстве также предупредили о штормовом ветре, скорость которого в среднем будет от 3 до 8 метров в секунду, а при порывах достигнет 20 метров в секунду. Причем направление ветра будет северным. Сообщается также, что может пройти град, дождь, ожидаются грозы.