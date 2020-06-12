В Башкирии минздрав сообщил о состоянии заболевших коронавирусом

В ведомстве подтвердили опубликованную раннее информацию о том, что к сегодняшнему дню выявлено 4348 носителей новой коронавирусной инфекции, при этом за сутки количество заболевших увеличилось на 75 человек.

В больницах лечатся от COVID-19 1001 человек, в тяжелом состоянии из них 27 пациентов, 11 человек помещены на аппараты ИВЛ. На амбулаторном лечении с легкой формой заболевания – 1506 человек.