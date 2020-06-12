В Башкирии минздрав сообщил о состоянии заболевших коронавирусом
Сегодня, 17:24ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В региональном министерстве здравоохранения сообщили полную информацию о заболевших и госпитализированных в Башкирии.
В ведомстве подтвердили опубликованную раннее информацию о том, что к сегодняшнему дню выявлено 4348 носителей новой коронавирусной инфекции, при этом за сутки количество заболевших увеличилось на 75 человек.
В больницах лечатся от COVID-19 1001 человек, в тяжелом состоянии из них 27 пациентов, 11 человек помещены на аппараты ИВЛ. На амбулаторном лечении с легкой формой заболевания – 1506 человек.
За сутки с выздоровлением выписали 82 человека, всего выписали 1823 человека. Подтверждается, что новых смертельных случаев нет. Случаев внебольничной пневмонии за сутки –126. Выписанных пациентов с пневмонией – 56
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей