«Спасибо врачам»: в Уфе состоится благотворительный футбольный матч
Сегодня, 15:14ОбществоАлия ФатхиеваФото: Футбольный клуб «Уфа»
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В футбольном клубе «Уфа» пригласили всех медиков на матч «Уфа» – «Тамбов». В пресс-службе сообщили, что этот матч будет для них бесплатным.
По информации пресс-службы клуба, матч приурочен к акции «Спасибо врачам!» от РФС. На него приглашают всех медицинских работников. Отмечается, что за сутки было получено более 70 заявок на игру от врачей.
Чтобы получить пригласительный билет и попасть на матч, нужно оставить заявку с указанием ФИО, контактным номером, должностью и местом работы на почту fcufa.pro@mail.ru.
В сообщении клуба также сказано, что заявки принимаются до 17 июня 2020 года, всего запланировано раздать 100 пригласительных билетов.
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