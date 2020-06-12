«Спасибо врачам»: в Уфе состоится благотворительный футбольный матч

По информации пресс-службы клуба, матч приурочен к акции «Спасибо врачам!» от РФС. На него приглашают всех медицинских работников. Отмечается, что за сутки было получено более 70 заявок на игру от врачей.

Чтобы получить пригласительный билет и попасть на матч, нужно оставить заявку с указанием ФИО, контактным номером, должностью и местом работы на почту fcufa.pro@mail.ru.