Путин убежден в целесообразности поправок в Конституцию

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Путин заявил, что считает важными предложенные поправки в Конституцию. Он полагает, что его поддержат и россияне.
Президент отметил, что так населению страны удастся сохранить память предков. Кроме того, поправки на законодательном уровне закрепят уважение к памяти павших воинов. Президент добавил, что такие принципы, как уважение, любовь к ближнему и пр., - основа российского народа. И их надо отразить в Конституции, пишет РИА Новости.
Поэтому, как считает президент, он может получить поддержку от населения.
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