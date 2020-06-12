Путин убежден в целесообразности поправок в Конституцию

Президент отметил, что так населению страны удастся сохранить память предков. Кроме того, поправки на законодательном уровне закрепят уважение к памяти павших воинов. Президент добавил, что такие принципы, как уважение, любовь к ближнему и пр., - основа российского народа. И их надо отразить в Конституции, пишет РИА Новости.