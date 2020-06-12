Модельер Радия Хабирова рассказал, чем вдохновлялся при создании костюма для главы

По словам модельера костюм представляет собой современную реплику традиционных нарядом башкирских воинов до революции. Эскизы были взяты с картин с изображенными конниками.

– Идея создания этой коллекции возникла у меня в связи с тем, что в регионе активно входит в моду национальная одежда в современном прочтении. Такие костюмы сейчас очень востребованы политиками, артистами, бизнесменами, общественными деятелями, – рассказал Хайруллин. По его словам, Хабиров был первым заказчиков его костюмов.