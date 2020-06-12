Модельер Радия Хабирова рассказал, чем вдохновлялся при создании костюма для главы
Модельер Радик Хайруллин рассказал, что выпустил целую линейку классически костюмов Башкирии до революции и пошил костюм Хабирову индивидуально.
По словам модельера костюм представляет собой современную реплику традиционных нарядом башкирских воинов до революции. Эскизы были взяты с картин с изображенными конниками.
– Идея создания этой коллекции возникла у меня в связи с тем, что в регионе активно входит в моду национальная одежда в современном прочтении. Такие костюмы сейчас очень востребованы политиками, артистами, бизнесменами, общественными деятелями, – рассказал Хайруллин. По его словам, Хабиров был первым заказчиков его костюмов.
Историк Ильдар Габдрафиков подтвердил историческую причастность к костюмам и пояснил, что они похожи на военную форму, так как башкиры всегда были воинским сословием. К примеру, чтобы было удобнее скакать на коне, на камзоле был косой шов, который также виден у костюма главы Башкирии.