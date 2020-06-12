Метрополия Башкирии запретила все массовые мероприятия в православный праздник

В обращении говорится, что отменяются все мероприятия в связи с празднованием явления Табынской иконы Божией Матери. В сообщении сказано, что это сделано «ради пастырской заботы о здоровье и жизни прихожан и недопущения распространения коронавирусной инфекции».

В связи с угрозой распространения коронавируса отменяются крестные ходы, праздничное богослужение 19 июня в Богородице-Табынском женском монастыре, а епископа Бирского и Белорецкого Спиридона просят возглавить Литур­гию в 9:00 в режиме трансляции онлайн.

– Обращаюсь к духовенству и верующим Республики Башкортостан и дру­гих регионов с просьбой воздержаться от посещения Богородице Табынского женско­го монастыря в дни празднования Табынской иконы Божией Матери с целью недопу­щения массового скопления людей, – пишется в сообщении.