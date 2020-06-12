Метрополия Башкирии запретила все массовые мероприятия в православный праздник
Отмену мотивировали указом главы Башкирии, где изложены инструкции священнослужителям в связи с угрозой распространения коронавируса.
В обращении говорится, что отменяются все мероприятия в связи с празднованием явления Табынской иконы Божией Матери. В сообщении сказано, что это сделано «ради пастырской заботы о здоровье и жизни прихожан и недопущения распространения коронавирусной инфекции».
В связи с угрозой распространения коронавируса отменяются крестные ходы, праздничное богослужение 19 июня в Богородице-Табынском женском монастыре, а епископа Бирского и Белорецкого Спиридона просят возглавить Литургию в 9:00 в режиме трансляции онлайн.
– Обращаюсь к духовенству и верующим Республики Башкортостан и других регионов с просьбой воздержаться от посещения Богородице Табынского женского монастыря в дни празднования Табынской иконы Божией Матери с целью недопущения массового скопления людей, – пишется в сообщении.
Жителей региона также призвали оставаться в спокойствии и принять это испытание, как Божью волю.