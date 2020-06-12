Итальянский журналист сообщил, что Роналду может покинуть «Ювентус»
Сегодня, 18:21ОбществоФото: pxhere.com
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Итальянский журналист Пьетро Бальцано, ранее сообщивший о возможном уходе Криштиану Роналду, опубликовал очередной пост в соцсети, посвященный этой теме.
Об этом сообщает «Советский спорт».
«Да, я уже писал об этом и повторюсь снова: Роналду действительно может покинуть «Ювентус». Хочу подчеркнуть, что пока это только слухи, но я продолжаю работу», – написал журналист.
Напомним, 35-летний Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года. В текущем сезоне он провел 32 матча, забил 25 голов и отдал четыре голевых передачи.
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