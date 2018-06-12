Проект «Лица Победы» из Башкирии завоевал грант Росмолодежи

На протяжении пяти дней более 2,5 тысяч участников из 28 стран набирались знаний, обменивались опытом и налаживали связи. Делегацию из Башкирии представляли 3 человека: Анна Шульгина из Мелеуза, Юлия Назарова из Уфы и Александр Юдин с города Октябрьский.

В ходе работы форума участники представляли свои социальные технологии и инициативы, которые они реализуют. Конкурсное жюри отбирало лучшие проекты для грантовой поддержки.

В этом году грантовая поддержка Федерального агентства по делам молодежи составила 4 миллиона рублей. Гранты получили проекты, направленные на вовлечение молодежи в социальную практику. Проекты оценивали эксперты Росмолодежи.

В число победителей Всероссийского конкурса проектов вошли 29 человек, которые получили гранты по 100, 200 и 300 тысяч рублей. Гранты по 300 тысяч рублей получили только два человека, среди которых наш земляк Александр Юдин с проектом «Лица Победы».

Проект «Лица Победы» направлен на противодействие фальсификации истории Великой Отечественной войны, главной его целью является сохранение памяти о ветеранах-фронтовиках Великой Отечественной войны, проживающих в Российской Федерации и других странах, путем издания серии иллюстрированных книг «Лица Победы» с описанием личных подвигов участников Великой Отечественной войны.

Волонтеры проекта проводят встречи с фронтовиками тех лет, собирают информацию о их боевом пути и наградах, полученных в годы Великой Отечественной войны, а также проводят портретное фотографирование.

Информация, собранная волонтерами проекта, проверяется в электронных материалах Центрального архива министерства России, и описание личных подвигов с наградных листов сводится в одно целое по каждому ветерану-фронтовику, после чего команда проекта занимается созданием иллюстрированного издания «Лица Победы».

Издание безвозмездно передается ветеранам-фронтовикам, волонтерам проекта, а также в музеи и образовательные учреждения субъектов Российской Федерации.